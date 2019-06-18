Aşık Zeki Erdali'nin izlenme rekorları kıran Binali Yıldırım videosu
Avrasya Aşıklar Derneği Genel Başkanı Aşık Zeki Erdali'nin Binali Yıldırım için seslendiği türkünün videosu sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.18 Haziran 2019 Salı 18:58
Avrasya Aşıklar Derneği Genel Başkanı Aşık Zeki Erdali, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri öncesi AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile ilgili bir türkü seslendirdi.
İzlenme rekorları kırdı
Erdali'nin Binali Yıldırım ile ilgili seslendirdiği türkünün sosyal medya hızla yayılan videosu, izlenme rekoları kırdı.
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