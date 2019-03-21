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Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde Maltepe’de anıldı

Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü halk ozanı Âşık Veysel’i, 46.

21 Mart 2019 Perşembe 14:07
Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde Maltepe’de anıldı

Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü halk ozanı Âşık Veysel’i, 46. ölüm yıl dönümünde “Âşık Veysel’i Anma ve Nevruz konseriyle” andı. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun sahne aldığı konser, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Uğur Kaya, dünya ve dinler tarihinde önemli bir yer tutan 21 Mart’ta âşık geleneğinin en son ve en önemli temsilcilerinden biri olan Âşık Veysel’in dünyaya gözlerini yumduğunu ifade ederek “Âşık Veysel toprak, çiçek, bahar dedi ve toprağın yine hayat, yeşillik bulduğu, yeni bir hayata başladığı gün yeni bir hayata yolculuk etti” dedi.



Çanakkale Şehitleri anıldı


Konser, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar’dan “Yoksa Yavrum Seni Vurdularm’ola” , ve “Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı”, Sivas yöresinden “Karlı Dağlar Karanlığın Bastı mı” isimli türkülerin seslendirilmesiyle başladı. Uğur Kaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı. Kaya, Çanakkale’nin, milli duruşu ve dayanışmacı ruhuyla halen tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini anımsattı.



Âşık Veysel, türküleriyle yad edildi


Koro, Âşık Veysel’in“Uzun İnce Bir Yoldayım” “Dokuz Ay Koynunda Gezdirdi Beni”, “Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım”, “Sen Bir Ceylan Olsan”, “Eğer Benim ile Gitmek Dilersen” isimli ölümsüzleşen eserlerinden örnekler sundu. Koro, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı nedeniyle yer verdiği Nevruz bölümünde Erzurum, Sivas, Van, Azerbaycan yörelerinden türküler icra ederek dinleyicilerin beğenisini topladı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:07
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