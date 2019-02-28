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Aşık olduğu kadın ve erkek arkadaşı tarafından gasp edildi

Kahramanmaraş’ta 53 yaşındaki adamı gönül ilişkisi vaadiyle kandıran ve baskın süsü vererek tuzağa düşüren biri kadın 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:24
Aşık olduğu kadın ve erkek arkadaşı tarafından gasp edildi

Kahramanmaraş’ta 53 yaşındaki adamı gönül ilişkisi vaadiyle kandıran ve baskın süsü vererek tuzağa düşüren biri kadın 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.


Olay, 26 Şubat 2019 günü saat 03.00’de Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 53 yaşındaki Ü.N., 25 yaşındaki Ayşe G. ile buluşarak gönül ilişkisi yaşamak için bir evde buluştu. Buluşmadan kısa bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişi, baskın yapmak bahanesiyle Ü.N.’yi darp ederek, telefonunu, cüzdanını ve otomobil anahtarını gasp etti. Kendine gelmesinin ardından Ü.N., polisi arayarak şikayetçi oldu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis, olayın ardından kaçan 2 kişinin yakalanması için soruşturma başlattı.


Olayla ilgili araştırma yapan İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin gasp ettikleri cüzdandaki banka kartlarından Gaziantep’ten para çektiklerini ve harcama yaptıklarını tespit etti. Mobese kameralarında Gaziantep’te iz süren polis ekipleri, otomobilin 2 gün sonra tekrar Kahramanmaraş’a gelmesiyle harekete geçti.


Gözaltına alınan Şahin Y. (26) ile Ayşe G. (25), emniyette alınan ifadesinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.



Suçlarını itiraf ettiler


Şüphelilerden Şahin Y., sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Haklıyken, haksız durumuna düştüm. Namus davası, adamı evde yakaladım. Arabasını aldım. Arabasını almam beni şu anda haksız gösterdi” dedi.


Suçlarını itiraf eden 2 kişi, adliyeye sevk edilirken gasp edilen otomobil, cep telefonu ve bankadan çekilen paranın bir miktarı ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:24
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