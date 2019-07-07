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‘Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri‘nde buzağılar güzellikleri ile yarıştı

Ardahan’ın Hanak ilçesinde, bu yıl ikinci kez düzenlenen ’Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri’ kapsamında buzağı güzellik yarışması yapıldı.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:28
‘Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri‘nde buzağılar güzellikleri ile yarıştı

Ardahan’ın Hanak ilçesinde, bu yıl ikinci kez düzenlenen ’Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri’ kapsamında buzağı güzellik yarışması yapıldı.


Hanak Belediyesi tarafından düzenlenen ’Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri’ Hanak ormanlığı mesire alanında gerçekleştirildi. Halkın büyük ilgi gösterdiği festivalde Aşık Mazlumi’nin hayatı anlatıldı. Aşık Mazlumi’nin her yönüyle anlatıldığı etkinliğe, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya ve diğer davetliler katıldı.


Hanak Belediye Başkanı Büyükkaya, burada yaptığı konuşmada ikincisini gerçekleştirdikleri şenliklerle Hanaklıları bir araya getirdiklerini söyledi. Büyükkaya, "Mesire alanında 2’ncisini düzenlediğimiz Aşık Mazlumi şenlikleri kapsamında gurbetten gelen vatandaşlarımız ve ilçemizde yaşayanlar umarım bir arada bulunmanın ve eğlenmenin tadını doyasıya çıkarırlar" dedi.


Festival alanında, hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan buzağılar, renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda vatandaşın izlediği yarışmada hayvanların sahipleri, buzağılarını adeta ’kız gibi’ süsledi.


Yarışmada, Hanak İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jürinin karşısına çıkan buzağılar ırklarının özelliklerini taşıma başta olmak üzere, bacak ve kafa yapısı, kıl örtüsü ve deri elastiki yapısı gibi özellikleriyle değerlendirildi.


Jüri üyelerinin yaklaşık 1 saat süren değerlendirmesi sonucu dereceye giren buzağıların sahiplerine ödülleri verildi.


Şenliklerde halk oyunları gösterilerinin yanı sıra aşıklar konser verdi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:28
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