Aşıdan kaçıp yoğun bakıma düştü! Yeter ki buradan çıkayım! İlçedeki herkesi kendi aracımla aşıya götüreceğim

Hendek Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan Öztürk, ağırlaşması üzerine Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 14 gündür tedavisi devam eden Öztürk, sırası geldiği halde aşı yaptırmaktan kaçmanın pişmanlığını yaşıyor. Nefes alamadığını anlatan Öztürk, “Ben aşı olmadım. Kaçtım, kimse kaçmasın. Çok zor bir hastalıkmış. Bu konuda çok büyük hata ettim. Ama buradan yeter ki çıkayım, hemen kendi aracımla ilçemde aşı olmayan vatandaşları hastaneye götürüp aşılarını olmalarını sağlayacağım” dedi.