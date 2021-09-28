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Korona Virüs Aşıdan kaçıp yoğun bakıma düştü! Yeter ki buradan çıkayım! İlçedeki herkesi kendi aracımla aşıya götüreceğim
Korona Virüs

Aşıdan kaçıp yoğun bakıma düştü! Yeter ki buradan çıkayım! İlçedeki herkesi kendi aracımla aşıya götüreceğim

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fırın işleten Mehmet Öztürk'ün, kendisini iyi hissetmeyerek gittiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 12:28:00 -
Aşıdan kaçıp yoğun bakıma düştü! Yeter ki buradan çıkayım! İlçedeki herkesi kendi aracımla aşıya götüreceğim

Hendek Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan Öztürk, ağırlaşması üzerine Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 14 gündür tedavisi devam eden Öztürk, sırası geldiği halde aşı yaptırmaktan kaçmanın pişmanlığını yaşıyor. Nefes alamadığını anlatan Öztürk, “Ben aşı olmadım. Kaçtım, kimse kaçmasın. Çok zor bir hastalıkmış. Bu konuda çok büyük hata ettim. Ama buradan yeter ki çıkayım, hemen kendi aracımla ilçemde aşı olmayan vatandaşları hastaneye götürüp aşılarını olmalarını sağlayacağım” dedi.

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