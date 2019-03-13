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ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan 14 Mart tıp bayramı mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:58
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan 14 Mart tıp bayramı mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, tıp mesleğinin eğitiminden, uygulamasına kadar yoğun emek ve büyük bir özveri gerektirdiğini kaydetti.


14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Dr. Yıldırım, “Hekimlik mesleği hayat boyu öğrenmeyi ve yenilikleri takibi gerektirir. Uzun ve yoğun geçen eğitim sürecinin tamamlanmasıyla bitmeyen, özellikle insana hizmetin ve fedakarlığın ön planda olduğu bir meslektir” dedi.


“Günümüzde tıp mesleği kariyer hedefleyen gençler tarafından ilk sıralarda tercih edilirken, göz ardı etmemiz gereken nokta bu mesleğin mensubu olabilmek ve sonrası için verilen gayrettir” diyen Dr. Yıldırım, “İnsan hayatı için mücadele eden her meslek grubunda olduğu gibi hekimlik mesleğinde de karşılıklı saygı ve hoşgörü çok önemlidir. Her türlü şiddetin son bulması dileğiyle, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:58
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