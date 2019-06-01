ASİD Başkanı Dr. Yıldırım’ın ramazan bayramı mesajı Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr.

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Dr. Yıldırım, bayramların insanların bir araya gelmesine vesile olan, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün anlamını bulduğu günler olduğunu kaydetti. Birlik ve beraberlik içinde kutlanan bayramların, manevi değerlerin devamlılığı için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Dr. Yıldırım, “Ne mutlu bizlere ki böylesine köklü geleneklere sahibiz.Sağlık, mutluluk, huzur dolu nice bayramları sevdiklerimizle geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramımız mübarek olsun” dedi.

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