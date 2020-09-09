ASIAPOL kurucularından Talat Enver Çetin çarpıcı açıklama: Türkiye, Rusya'nın ensesinde boza pişirmeli

Asya Polis Teşkilatı'nın (ASIAPOL) kurucularından Talat Enver Çetin, Terör örgütü PYD'nin Rusya'da bizzat Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından ağırlanmasını, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırmasını ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber7'de yer alan habere göre, Moskova'da PYD ile Esed yanlısı parti arasındaki anlaşmaya ilişkin Moskova'nın kaş yaparken göz çıkardığını ve Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynadığını söyleyen Çetin, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasına da değinerek, Karadeniz'de gaz bulunmasından sonra Türkiye'nin, Akdeniz'de de olası müjdeleri öncesi Rusya ile tatbikatlar yapabileceğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın paravan örgütlerinden SDG'nin elebaşlarından İlham Ahmed ile Suriye'yi kana bulayan Beşar Esed'e yakın bir partinin Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığında anlaşmasını değerlendiren Talat Enver Çetin, bu gelişmenin aslında ABD'nin son hamlesine karşı Rusya'nın karşı darbesi olduğunu ancak bu durumun Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamak anlamına geldiğini belirtti.

"Rusya'nın ensesinde boza pişirmek gerekir"

Terör örgütleri PKK/YPG/DSG'nin Türkiye'nin sinir ucu olduğunu dile getiren Talat Enver Çetin, en gerekli olduğu anda Rusya'nın bu sinir uçlarına dokunmasının son derece tehlikeli olduğunu belirtti. Rusya'nın bu konuda keskin ve net bir dille uyarılması gerektiğini belirten Çetin, "Defalarca uyarmak gerekir, ısrar etmek gerekir, gerekirse ensesinde boza pişirmek gerekir" dedi.

PYD'nin Rusya'nın başkenti Moskova'da ağırlanmasının, terör örgütü SDG'nin elebaşlarından İlham Ahmed'in Lavrov tarafından kabul edilmesinin, Moskova yönetiminin Esed yanlısı bir başka partiyle anlaşmasının birçok anlam içerdiğini dile getiren Çetin, aslında bunun dolaylı olarak Türkiye ve Rusya'ya faydalı bir hareket olabileceğini belirtti.

"Rusya, teröristbaşını çağırarak ABD'ye karşı hamlede bulundu"

Kullandığı ifadelere açıklık getiren Çetin, terör görüşmesine karşı olduğunun altını çizip, Suriye'den sonra Ankara'ya gelen ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi James Jeffrey'in bahsi geçen terör görüşmesinden önce sarf ettiği "Kuzey Suriye için harika şeyler oluyor" ifadelerine değinerek, "ABD'nin yeniden bir terör devleti kurma, yeniden bir terör koridoru oluşturma saçmalıklarına Türkiye'yi inandırmak için bir hamle yaptığını gördük. Daha sonra PYD'nin işgal ettiği bölgede devlet kurarak, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'nin petrolüne çökecekti." dedi.

Rusya'nın bu plana karşı bir hamle yapmak amacıyla Suriye'den bir teröristi ve Şam'a yakın bir siyasi partiyi çağırıp karşılıklı bir anlaşma yaptırmasının, sözde Suriye'nin bütünlüğü için yapılmış bir hareket olduğunu da belirten Çetin, "Yani ABD'nin parçalama hareketine karşı Rusya'nın bütünleştirici bir hamlesidir." dedi.

"Rusya kaş yaparken göz çıkardı"

Ancak Rusya'nın bu hamlesiyle Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynadığını aktaran Çetin, "Dolayısıyla Rusya, sözde ABD'ye karşılık verip rekabet gösterirken PYD hususunda, kaş yaparken göz çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Rum kesimine silah ambargosunun kaldırılması

Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı görüşmelere de ilişkin açıklamalarda bulunan Çetin, bu durumun da ABD'nin yaptığı hamleye, Rusya'nın karşı reaksiyonu olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Biz Rum yönetimine insan öldüren silah vermedik" ifadelerine değinen Çetin, Trump'ın bu sözüyle adeta dalga geçtiğini belirterek, "Yani tank gibi ağır silahlar verilmesine rağmen, 'onu tabanca gibi düşünmeyin' gibi bir saçmalıkta bulunuyor. Yani aklımızla oynuyor." dedi.

"Rusya'ya ihtiyaç yok"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız" sözlerine de değinen Talat Enver Çetin, bunun lafın gelişi olarak söylenmiş bir söz olduğunu belirterek, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki olası bir anlaşma için Rusya'ya ihtiyaç olmadığını kaydetti.

"Ankara ile Moskova iş birliğine gidebilir"

Türkiye ile Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki olası iş birliğine de değinen Asya Polis Teşkilatı'nın (ASIAPOL) kurucularından Talat Enver Çetin, Moskova yönetiminin ortalığı barut fıçısına çeviren ABD'ye karşı hamle olarak bölgede deniz atışları yapmak için NAVTEX ilan ettiğini belirtti.

Bu NAVTEX ilanının yakın zamanda Doğu Akdeniz'de Türk-Rus tatbikatını getireceğini sözlerine ekleyen Çetin, Türkiye ve Rusya'nın ortak tatbikat yapması gerektiğini belirterek, "Çünkü beklediğimiz Doğu Akdeniz'deki büyük müjdeden önce, bu saldırılara karşı büyük bariyerler konulmalı ve bu saldırılarına karşı, Türkiye tedbirini almalıdır, ki alacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çetin, bölgede bu saldırılara karşı, Ankara ile Moskova'nın iş birliğine gidebileceğini belirtti.