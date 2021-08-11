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Aşı zorunlu mu oldu?

Türkiye’de aşılama uygulaması devam ettiği halde vaka sayıları istenilen rakamlara düşmüyor. Vatandaşlar aşının zorunlu olup olmayacağını öğrenmek için Bilim Kurulu toplantısının bitmesini bekliyor. Peki, Aşı zorunlu mu oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 22:00:00 -
Aşı zorunlu mu oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği canlı yayında aşının zorunlu hale getirilmesinden yana olmadıklarının mesajını vermişti. Ancak vaka sayılarının artması sebebiyle aşı zorunluluğu yeniden gündeme geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplandı. Peki, Aşı zorunlu mu oldu? İşte merak edilen haberin devamı…

Aşı zorunlu mu oldu?

Bilim Kurulu toplatışından sonra açıklama yapan Fahrettin Koca “Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz.” Açıklamasında bulundu.

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