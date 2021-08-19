Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı zorunluluğu ile ilgili açıklama yaptı. İşte merak edilen haberin devamı…

Aşı zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında "Aşı olmayna üniversite öğrencilerimizin ve çalışlanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalrını devreye alacağız." dedi. Cumhurbaşkanı konser, tiyatro gibi kamuya açık alanlar için de test yapılacağını bildirdi.