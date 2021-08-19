  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alanyaspor'a Portekizli orta saha
Marcao'ya 8 maç men cezası
New York'ta alarm! Times Meydanı boşaltıldı
Akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var
Korona Virüs Aşı zorunlu mu?
Korona Virüs

Aşı zorunlu mu?

Türkiye'de aşı seferberliği büyük bir hızla sürüyor. Aşı olmayı güvenli bulmayarak aşı olmak istemeyen vatandaşlar bulunuyor. Aşı olmak istemeyen kişiler aşının zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Aşı ile ilgili Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Peki, Aşı zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-08-19 20:56:00 -
Aşı zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı zorunluluğu ile ilgili açıklama yaptı. İşte merak edilen haberin devamı…

Aşı zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında "Aşı olmayna üniversite öğrencilerimizin ve çalışlanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalrını devreye alacağız." dedi. Cumhurbaşkanı konser, tiyatro gibi kamuya açık alanlar için de test yapılacağını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay