  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Aşı yaptırmayanlara kötü haber! 'Pandemi evrildi'
Korona Virüs

Aşı yaptırmayanlara kötü haber! 'Pandemi evrildi'

Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüsle ilgili hastaneye gelenlerin büyük bir kısmının aşı yaptırmayanlardan oluştuğunu belirterek "Pandemi, 'aşısızların pandemisi' posizyonuna evrilmiş durumda. Gelen vakaların çoğunluğu hiç aşı yaptırmamış ve eksik doz aşı yaptıran kişiler" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 14:09:00 -
Aşı yaptırmayanlara kötü haber! 'Pandemi evrildi'

Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki merkez üssünün Ankara Şehir Hastanesi olduğunu belirterek, son günlerde vaka sayısında artış olduğunu; ancak bu sürecin kontrollü yönetildiğini, gelen hastaların kısa süre içinde servis veya yoğun bakıma alınarak tedaviye başlandığını söyledi.

Hastaneye gelen vakaların büyük çoğunluğunun koronavirüs aşısı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Oğuztürk, "Şu anda pandemi, 'aşısızların pandemisi' posizyonuna evrilmiş durumda. Gelen vakaların çoğunluğu hiç aşı yaptırmamış ve eksik doz aşı yaptıran kişiler. Eksik aşı yaptıranların tam doz aşı yaptıranlara göre hastalanma riski oldukça fazla. 'İkinci doz aşı yaptırdım; ama yine de hastalandım' diyorlar. Çünkü ikinci doz aşıyı yaptırdıktan 3-4 gün sonra koronavirüse yakalanıyorlar. Ama ikinci doz aşıdan iki hafta sonra koruyuculuk sağlanıyor. 'Ben aşı oldum sonra da hastalandım' veya 'aşı oldum ama yine de Covid-19'a yakalandım' diyenlerin, aşının gerçek faydasını gölgelemeye yönelik bilinçli ya da bilinçsiz açıklamaları doğru değil. Bu yaklaşımlar gerçekten çok uzak" dedi.

"Yüz yüze eğitim devam etmeli"

Prof. Dr. Oğuztürk, vaka sayılarının da giderek arttığına dikkat çekerek, "Yüz yüze eğitimin ciddi anlamda faydalı olduğunu düşünen biri olarak, ne şekilde olursa olsun okulların son noktaya kadar yüz yüze eğitime devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kısıtlamaların 'tam kapanma' şeklinde bir faydasının olmadığı birçok uygulamada görüldü. Kısmi tedbirlerin gündeme gelme durumu belki söz konusu olabilir. Bunlar bölgesel tedbirler olabilir. İnsanların toplu alanlarda bulunma sürelerinin kısıtlanması şeklinde olabilir. Ama şu anda ülkemizde ülke genelinde sokağa çıkma yasağı şeklindeki kısıtlamanın gerçekleşme durumunu çok görmüyorum. İnsanların belirli zaman aralıklarında bir yere girip çıkması şeklinde bir süreç aktive olabilir. Umarım bunların hiçbiri olmaz ve bu vaka sayıları 40 binlerin üzerine çıkmaz. Eğer bu şekilde aşı olursak bu ihtimallerin hiçbirinin gerçekleşme durumu olmayacak" diye konuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Allah'ın laneti insanlık üzerinde hain planlar yapanlara olsun. Amin.
  • Yanıtla

Salih

Hikaye okumayı bırakın, geçin bunları. Türkiye nin sorunu pandemi değil. Türkiye'nin sorunu, ismini önünde prof yazan ancak, tahsili, bilgisi bir orta okul öğrencisinden aşağıda olan mamutların sayısının aşırı fazla olmasıdır. Kanser gibi metastaz yapmışlar.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay