Aşı vurulan kişi sayısı 1 milyon 100 bine yaklaştı

‘Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’nin birinci aşamasının 2. adımı doğrultusunda sağlık çalışanlarının ardından huzurevleri, engelli ve bakımevleri ile 90 yaş üstü vatandaşların evlerde aşılaması başladı. Dün akşam itibariyle birinci doz aşı vurulan kişi sayısı ise 1 milyon 100 bine yaklaştı. Hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanları da sürecin devamında aşısını yaptırabilecek.



İlk uygulamanın ardından ikinci doz uygulaması 28 gün sonra yapılacak.



Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.



Sağlıkçılar memnun



Aşı uygulamasının ilk dozunu yaptıran Ankara Şehir Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan Veli Şirin, aşı yaptırdığı için mutlu olduğunu belirterek aşı uygulamasının başarılı şekilde sonuçlanmasını diledi. Hastanenin Acil Servis laboratuvarında teknisyenlik yapan Mesut Can Şahin de "Aşının tüm insanlık için faydalı olacağına inanıyoruz. Bu yüzden de aşımı oldum" dedi. Hastanede gassal olarak görev yapan sağlık personelinden İsmail Kılıç ise salgın sürecinde kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını belirterek, "İyi hissediyorum, rahatız. Vatandaşlarımız hiç korkmasın, gelip aşılarını vurulsun" diye konuştu.