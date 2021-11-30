Aşı ve tedbir varsa korkuya gerek yok!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Şahin, şöyle devam etti: “Yeni varyant Omicron tüm dünyayı tedirgin etti. Ancak hastaların kliniğinin daha ağır seyrettiğine veya daha ölümcül olduğuna yönelik henüz paylaşılan bir veri yok. Dolayısıyla şu anda vatandaşların ciddi bir tedirginlik duymasına gerek yok. Ülkeler açısından şu düşünülüyor; yeni tip virüs acaba aşıdan kaçabilir mi? Aşılı insanları hasta ihtimali var mı? Ama bununla ilgili de henüz bir veri yok. Konunun uzmanları da aşıların bütünüyle etkisiz hale gelmeyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla aşılarının tamamlamış kişiler açısından şu aşamada kaygı edilecek bir durum yok. Aşılanmayanların da bu süreçte hızla aşılarını tamamlamaları gerekiyor. Virüsün yayılımını ve seyrini izlemek lazım. Yakın zamanda ülkemize ulaşabilir. Her ne kadar seyahat kısıtlamaları yapılsa da dünyada bunu bütünüyle önlemek mümkün değil. Yetkili makamlar bunu takip ediyor ve gerekli önlemleri alıyor.”

Kurallara dikkat

Kış aylarıyla birlikte solunum yoluyla bulaşan hastalıklara dikkat çeken Şahin şöyle devam etti: “Grip mevsimindeyiz. Bütün bunlardan korunmak adına da kapalı mekanlarda kalabalık bulunmamak lazım, maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat etmek lazım. Bunları da vatandaşların artık öğrenmiş olması gerekiyor. Maske, mesafe ve el hijyenine dikkat eden kişi hele bir de aşılıysa bu hastalıklardan korkulacak bir durum yok.”