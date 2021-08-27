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Gündem Aşı tereddütlerini açıklayan diş hekimine, meslekten men!
Gündem

Aşı tereddütlerini açıklayan diş hekimine, meslekten men!

Sosyal medyada henüz ruhsat almamış koronavirüs aşılarına yönelik tereddütlerini açıklayan Diş Hekimi Mahmut Demirkan, Ankara Dişhekimleri Odası tarafından 5 ay meslekten men edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 19:45:00 - 2021-08-27 19:55:42
Aşı tereddütlerini açıklayan diş hekimine, meslekten men!

Ankara'da görev yapan Diş Hekimi Mahmut Demirkan hakkında, sosyal medyada koronavirüs aşısına yönelik tereddütlerini dile getiren paylaşımlar yapması nedeniyle Ankara Dişhekimleri Odası tarafından soruşturma açıldı.

Soruşturma sonucunda paylaşımları hakkında "hekimlik sorumluluğuyla bağdaşmadığı ve mesleki kimliğin kötüye kullanıldığı" yönünde karar verildi.

Demirkan, 5 ay süreyle diş hekimliği mesleğinden men edildi.

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