Aşı tereddütlerini açıklayan diş hekimine, meslekten men!
Sosyal medyada henüz ruhsat almamış koronavirüs aşılarına yönelik tereddütlerini açıklayan Diş Hekimi Mahmut Demirkan, Ankara Dişhekimleri Odası tarafından 5 ay meslekten men edildi.
Ankara'da görev yapan Diş Hekimi Mahmut Demirkan hakkında, sosyal medyada koronavirüs aşısına yönelik tereddütlerini dile getiren paylaşımlar yapması nedeniyle Ankara Dişhekimleri Odası tarafından soruşturma açıldı.
Soruşturma sonucunda paylaşımları hakkında "hekimlik sorumluluğuyla bağdaşmadığı ve mesleki kimliğin kötüye kullanıldığı" yönünde karar verildi.
Demirkan, 5 ay süreyle diş hekimliği mesleğinden men edildi.
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