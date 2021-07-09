Aşı tablosundaki sarı rengin sebebi! Kısırlık korkusu

Salgınla mücadele kapsamında hızlanan aşılama süreci devam ediyor. Muğla, nüfusunun yüzde 81.3'ü aşılanan ve maviye dönen ilk il, Siirt de 29.6 ile aşılama oranı en düşük kent oldu. Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer başarının sırrını, Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erol Ömür ise neden geride kaldıklarını anlattı.

Koordinasyon ve tecrübe

"Vatandaşların aşıya karşı istekli olması, konunun önemine yönelik farkındalıklarının yüksek olması, maske, hijyen, sosyal mesafe, aşılama ve yasaklara uymada avantaj olarak karşımıza çıktı. Tecrübeli sağlık çalışanlarının ekip anlayışı içerisinde olağanüstü özverili çalışmaları etkili oldu. Aşı lojistiğinde ve uygulamalarında gösterilen hassasiyet ilimizde aşılama oranlarının yüksek seyretmesini sağladı. Turizm sektörüyle ilgili meslek odaları ve federasyonlarla işbirliği yapıldı. Ayrıca aşılama dışında yurtdışından gelen bireylere yönelik önlemler de devam ediyor."

"Ülkemizde aşılama oranına baktığımızda en yüksek 10 ilin batı illeri olduğunu, en düşük 10 ilin ise Güneydoğu illerinin olduğunu görmekteyiz. Bu biraz eğitim ve kültürel sosyal yapıyla ilgili. Bizler de sahaya inip vatandaşımızı bilgilendirmek için çalışma başlattık. Aşının kısırlık yaptığı, gebelerde düşük olduğu gibi ilkel inanışlar var. Bunlar kesinlikle safsata. Vatandaşlarımızın bunlara kesinlikle inanmamaları gerekiyor. Bizler ikna timleri kurduk, doktor ve sağlık çalışanlarımız sağ olsun kurduğumuz stant yerlerinde vatandaşlarımızı ikna ediyorlar."

Aşı sperm kalitesini artırıyor

mRNA aşılarının kısırlığa yol açtığı yönündeki kaygıları giderecek araştırma ABD'de Miami Üniversitesi'nde yapıldı. Çalışmaya göre; mRNA aşısı olan erkeklerin sperm sayısı ve hareketliliğinde artış gözlendi. Aşının kısırlık yapmadığının kanıtlandığını belirten Prof. Dr. Güner Sönmez, "Aşının kısırlık yapmadığı gibi bu konuda olumlu etkisi olduğu belgelenmiş oldu" dedi. Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu ise, "Aşının aksine, Kovid hastalarındaki 37.8'in üzerindeki ateş, üreme sistemini olumsuz etkiliyor. Sperm sayısı yüzde 50 oranında düşüyor" dedi. Siirt'te sağlık çalışanları 'aşı kısırlık yapıyor' algısını değiştirmek için sahaya indi.