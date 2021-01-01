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Korona Virüs Aşı süreci başladı: 28 gün arayla 2 doz yapılacak
Korona Virüs

Aşı süreci başladı: 28 gün arayla 2 doz yapılacak

Çin'den Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığına önceki gün teslim edilen CoronaVac aşısının ilk partisine ilişkin test süreci ve bu süreçten olumlu sonuç alınması halinde uygulanmaya başlanmasına yönelik takvim işlemeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:41:00 -
Aşı süreci başladı: 28 gün arayla 2 doz yapılacak

Testlerden olumlu sonuç alınması durumunda TİTCK tarafından aşılara Acil Kullanım Onayı verilecek. Bu süreçte aşılar, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip, özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak.

Bildirim gelecek

Bilim Kurulunca belirlenen program uyarınca aşılamaya, sağlık çalışanları ve huzurevlerinde kalanlardan başlanacak. Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak yapılacak.

Vatandaşlar, konumlarına göre Kovid-19 risk sıralamasını web sitesinden görebilecek. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı paylaşılacak.
Sinovac firmasıyla yapılan sözleşme kapsamında ilk partide 3 milyon dozu getirilen CoronaVac aşısının, marta kadar toplam 50 milyon dozunun teslim alınması öngörülüyor.

Biontech aşıları geliyor

Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının 550 bin dozunun ocak başında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Ocak ayında teslim alınacak doz miktarının 1 veya 1,5 milyona ulaşması beklenirken, mart sonuna kadar 4,5 milyon doz aşısının Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.

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