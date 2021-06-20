  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu? Araştırma sonuçları belli olacak
Dünkü İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken rapor!
Bursa'da felaketin eşiğinden dönüldü
HDP kapatma davasında kritik gün
Korona Virüs Aşı sonrası günlük verilerde büyük değişim
Korona Virüs

Aşı sonrası günlük verilerde büyük değişim

Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 41 milyon 60 bini aşarken salgına karşı tedbirler de olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 11:36:00 -
Aşı sonrası günlük verilerde büyük değişim

Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler ve son günlerde artan aşılamanın da etkisiyle vaka sayıları azaldı. Vakalardaki düşüş, Covid-19 tanı laboratuvarlarına gelen günlük numune sayıları ile bunlardaki pozitiflik oranlarına da yansıdı. Başkent'te İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 laboratuvardan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarına gelen günlük numune sayısı mart ayında 8 bin iken şimdi 2 binlere düştü. Numunelerdeki pozitiflik oranı da yine aynı aya göre yüzde 30'dan yüzde 10'a geriledi.

Aşının etkisi

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gül Erdem, "Mart ayıyla kıyasladığımızda özellikle bu kısıtlama önlemlerinin alınması, aşılama çalışmalarının artması; bildiğiniz üzere ilk önce sağlık çalışanları aşılandı. Ardından toplumun geneline yayılan aşı çalışması başlatıldı. Aşılama çalışmalarının yaygınlaştırılmasından sonra anlamlı oranda pozitiflik numunelerde düşüş gördük" dedi.

'Günlük numune sayısı 2 bine düştü'

Erdem, mart ayında gelen numunelerle kıyaslandığında 3’te 1 oranında azalma gördüklerini bildirerek şöyle konuştu:

"Numunelerden çıkan pozitiflik oranı mart ayında yüzde 30’lardaydı. Şimdi yüzde 10’lara kadar geriledi. Ama artan aşılama çalışmaları ve tabii ki devam edecek tedbirlerle bunun daha da azalacağını düşünüyoruz. Özellikle bu kısıtlama önlemlerinden sonra oldukça bir azalma oldu. Ardından aşılama çalışmaları da yoğun şekilde arttı. Ve sonuçlarını gördük. Halkımızın da aşılama çalışmalarına güvenerek katılması ve gönüllü şekilde katılması son derece olumlu sonuçlar verdi diye düşünüyorum. En azından laboratuvar kısmında bunu gözlemleyebiliyoruz. Virüsün yoğun günlerinde günlük buraya 8 bin numune gelirken şu anda bin 500-2 bin civarı numune geliyor. Sayılar oldukça azaldı. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşısını olması çağrısında bulunuyorum. Ama aşı olduktan sonra salgının riski geçene kadar da maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmamak gerekiyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay