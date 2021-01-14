Aşı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler
Koronavirüs aşısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs aşısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Aşılarını gelir gelmez bakanımız ve bilim kurulu üyelerimiz yaptırdı. Aşı olanları sayısı Türkiye genelinde 300 bine yaklaştı.
Tüm başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz aşıyı teşvik etsin.
25-30 milyon doz daha aşı gelecek.
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