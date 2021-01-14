  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aşı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler
Gündem

Aşı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler

Koronavirüs aşısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 18:47:00 - 2021-01-14 18:58:05

Koronavirüs aşısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aşılarını gelir gelmez bakanımız ve bilim kurulu üyelerimiz yaptırdı. Aşı olanları sayısı Türkiye genelinde 300 bine yaklaştı.

Tüm başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz aşıyı teşvik etsin.

25-30 milyon doz daha aşı gelecek.

Ayrıntılar geliyor...

Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bu mesajı paylaştı
Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bu mesajı paylaştı

Gündem

Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bu mesajı paylaştı

Erdoğan'ın aşı olduğu o anlara ilişkin ilk fotoğraf
Erdoğan'ın aşı olduğu o anlara ilişkin ilk fotoğraf

Gündem

Erdoğan'ın aşı olduğu o anlara ilişkin ilk fotoğraf

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cinayet Türkiye gündemine oturmuştu! İntihar etti
Gündem

Cinayet Türkiye gündemine oturmuştu! İntihar etti

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi boğarak öldüren İran uyruklu Shayan Kheyrian, cezaevi..
Gündeme bomba gibi düşen iddia! İngilizler Trump'ın kaçacağı ülkeyi duyurdu
Dünya

Gündeme bomba gibi düşen iddia! İngilizler Trump'ın kaçacağı ülkeyi duyurdu

İngiliz The Guardian gazetesinin iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı seçilen Joe Biden 20 Ocak'ta yemin etmeden hemen önce,..
Pakistan’dan BM’ye çağrı! Yasa dışı olarak tanımlanmalılar
Dünya

Pakistan’dan BM’ye çağrı! Yasa dışı olarak tanımlanmalılar

Pakistan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne aralarında Hindu milliyetçisi grupların çatı örgütü RSS'nin (Ulusal Gönüllüler Organi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay