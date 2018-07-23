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Aşı skandalı büyüyor! Yüzbinlerce bebek...

Uzakdoğu ülkesi Çin’de bir ilaç şirketinin, kalite ve sağlık standartlarının altında çocuk aşıları sattığının ortaya çıkması ülkede büyük krize neden oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:16
Aşı skandalı büyüyor! Yüzbinlerce bebek...

Çin’de bir ilaç şirketinin, kalite ve sağlık standartlarının altında çocuk aşıları sattığının ortaya çıkması ülkede krize neden oldu.

İHA'nın haberine göre; Çin’de yaşanan aşı skandalı, geçtiğimiz hafta Jilin eyaleti Gıda ve İlaç İdaresi’nin yaptığı açıklamayla patlak verdi. İdare, yapılan araştırma sonucunda Changsheng Bio-tech şirketinin kalite standartlarının altındaki 252 bin 600 adet DPT aşısını Shandong eyaletindeki kamu sağlığından sorumlu kuruluş olan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne sattığının belirlendiğini açıkladı.

ŞU ANA DEK KAÇ ÇOCUK ÜZERİNDE KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR

Söz konusu kalitesiz aşıların şu ana kadar kaç çocuk üzerinde kullanıldığı bilinmiyor.

Difteri, boğmaca ve tetanosa karşı korunmak i çin kullanılan DPT aşısı, devletin sağlık takviminin parçası olarak ülke genelinde en küçüğü 3 aylık bebekler olmak üzere farklı yaştaki çocuklara yapılıyor.

Çin’de sosyal medyada da büyük tepki toplayan konu, vatandaşların ülkedeki ilaç ve sağlık sistemine güveninin yeniden sarsıldığı şeklinde değerlendirmelere yol açtı. Şirket, kârlarını insan sağlığının üzerinde tutmakla eleştirildi. Changsheng, Çincede “uzun yaşam” anlamına geliyor.

AŞI ÜRETİMİNİ DURDURDULAR

Geçtiğimi yıl yaklaşık 84 milyon dolar kâr beyanında bulunan şirkete kesilen yaklaşık 280 bin dolarlık ceza da sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

Şirket, Shenzhen Borsası’na bir açıklama göndererek aşının üretimini durdurduklarını, olaydan etkilenen herkesten özür dilediklerini açıkladı.

Çin’de geçen kasım ayında da aşı üreticisi bir başka şirket olan Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü’nün standartların altındaki 400 bin 520 adet DPT aşısını farklı eyaletlere sattığı ortaya çıkmıştı. Bu olaydan kaç çocuğun etkilendiği de resmen açıklanmış değil.

Öte yandan, Çin’de kabine işlevi gören Devlet Konseyi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li Keqiang, aşı vakasının ahlaki sınırları aştığını, halkın net bir açıklamayı hak ettiğini belirtti. Çin Başbakanı Li Keqiang, gerçeğin bir an evvel ortaya çıkarılması için konunun acilen soruşturulacağını, suçluların en ağır şekilde cezalandırılacağını vurguladı.

Devlet İlaç İdaresi de ilaç imal eden tüm şirketlere baskınlar düzenleneceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:16
  1. Çin
  2. Aşı
  3. Skandal

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