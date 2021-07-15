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Gündem Aşı şirketi sahipleri için Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken sözler: Pazar arayışındalar
Gündem

Aşı şirketi sahipleri için Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken sözler: Pazar arayışındalar

Her TV kanalına çıktığında Biontech vurulmasını gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, savunduğu mRNA aşısı Biontech'in sahipleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ceyhan, "Bu kişiler tarafından yapılan açıklamaları dikkate almıyorum, bu insanlar pazar arayışında insanlar" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 16:55:00 -
Aşı şirketi sahipleri için Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken sözler: Pazar arayışındalar

Haber Global’e konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan savunduğu mRNA aşısı Biontech'in sahipleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Daha önce salgınla mücadelede nüfusun yüzde 60'ın aşılanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu iddiasında zamma giderek nüfusun yüzde 80’inin aşılanmış olması gerektiğini, bu hedefe ulaşılmadan kısıtlamaların kaldırılmasının doğru olmadığını ve bu orana ulaşmadan rahat etmenin mümkün olmadığını söyledi.

"Uğur Şahin ve Özlem Türeci pazar arıyorlar"

Biontech’in kurucu ortakları olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin "İhtiyaç halinde 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlarız" sözlerinin sorulması üzerine Ceyhan, “Bu kişiler tarafından yapılan açıklamaları dikkate almıyorum, bu insanlar pazar arayışında insanlar. Böyle konularda yayınlanmış çalışmalara bakılması gerekiyor, kişilerin açıklamalarına değil.” diye konuştu.

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