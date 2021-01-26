Aşı sırası telefondan nasıl öğrenilir? Telefondan korona aşı sırası nasıl öğrenilir?

Çin’den ikinci parti korona aşıları da geldi. İkinci parti olarak gelen 6.5 milyon aşının bir önceki partide olduğu gibi laboratuvarda inceleme tamamlandıktan sonra tüm illere dağıtımı yapılacak. İkinci parti aşılamayla, ilk 3 milyon dozla beraber, şubat sonuna kadar 6 milyon kişinin aşılanması tamamlanabilecek.

Sağlık çalışanlarının ardından, öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına başlandı. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama gerçekleştirildi. 90 yaş üzerindeki vatandaşlar için sağlık ekipleri evlerine giderek aşılarını yaptı. Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmenin ardından 21 Ocak'ta 85 yaş üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı. Evlere aşı için giden ekipte hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulundu. Aşıların ikinci dozu, 28 gün sonra yapılacak.

Aşı sırası telefondan nasıl öğrenilir?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek. Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, tarihi geldiğinde de randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek. Aşı randevuları MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden değiştirilebilecek.

Korona aşısını ne zaman olacağım?

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler, üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.