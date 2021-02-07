Aşı sıram geldi mi? Korona aşı sırası kimde?

Sağlık Bakanlığı 6 Şubat korona vaka tablosuna göre, 108 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 685’e yükseldi. Toplamda 30 milyon 386 bin 691 test yapıldı. Bugün yapılan 137 bin 649 testten, 7 bin 897 yeni vaka sayısı, 618 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Korona vaka sayılarının yeniden artışa geçerken Çin’den getirilen korona aşıları da vurulmaya devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığı aşı sayacı üzerinden Türkiye'de aşı olan toplam kişi sayısı paylaşılmaya devam ediyor. 7 Şubat itibariyle Türkiye'de 2.612.004 kişi aşı oldu. Peki korona aşı sırası kimde?

Aşı sıram geldi mi?

Sağlık Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı e-Nabız uygulaması üzerinden veya kısa mesaj (SMS) ile öğrenebilirsiniz" ifadelerine yer verdi. Covid-19 aşısı olacak vatandaşlar, uygulama marketleri üzerinden indirerek veya internet sayfasından e-Nabız'a giriş yaptıktan sonra aşılama gruplarında yer alıp almadıklarını öğrenebilecek. İnternet erişimi olmayan vatandaşlar ise aşı yapılacak grupta olup olmadığını kısa mesaj (SMS) ile öğrenmek için "AŞI" yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazıp "2023"e kısa mesaj (SMS) gönderebilecek. (Örnek: AŞI 12345678910 1234)