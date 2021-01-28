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Korona Virüs Aşı randevusu nasıl alınır?
Korona Virüs

Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşısı için randevu oluşturmak isteyen yurttaşlar, mobil uygulamalar ve internetin yanı sıra Alo 182 hattı üzerinden de randevularını alabiliyor. Koronavirüs aşısı için randevu oluşturmak isteyen yurttaşlar, mobil uygulamalar ve internetin yanı sıra Alo 182 hattı üzerinden de randevularını alabiliyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:46:00 -
Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu alma işlemi. Koronavirüs salgınını önlemede önemli adım... Aşılama çalışmaları devam ediyor. Hekimler ve sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından 80 yaş üzeri vatandaşların da aşılama işlemleri tamamlandı. Bakan Koca'nın son açıklaması ile birlikte 75 yaş üzeri vatandaşların aşılama işlemleri başlıyor. Peki, Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu nasıl alınır?

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Covid-19 aşısı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak.

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

AŞILA UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

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