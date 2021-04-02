  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Aşı pasaportunda dikkat çeken karar! Sadece...
Korona Virüs

Aşı pasaportunda dikkat çeken karar! Sadece...

Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde geçerli olacak aşı pasaportunda sadece Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayladığı aşıların kabul edileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 08:13:00 -
Aşı pasaportunda dikkat çeken karar! Sadece...

Avrupa Birliği tarafından geliştirilen ve yaz tatilleri yaklaşırken seyahatleri kolaylaştırmayı ve turizm sektörünü yeniden canladırmayı hedefleyen “Sağlık pasaportu” veya “Aşı pasaportu” kişinin Covid-19 bulaşma riski taşımadığını kanıtlamayı amaçlıyor.

QR kodlu dijital veya kâğıt şeklinde olacak aşı pasaportunda kişilerin Covid-19'a karşı aşı olduğunu, PCR veya hızlı antijen test sonucunu veya hastalığı tedavi ettiğine dair bilgiler yer alacak. AB’nin 27 ülkesinde geçerli olacak aşı pasaportunda sadece Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayladığı aşıların kabul edileceği bildirildi. Şimdiye kadar 4 aşıya yeşil ışık veren Avrupa İlaç Ajansının onayladığı aşılar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZenaca ve Johnson&Johnson aşıları oldu.

Sputnik aşısı 4 Mart’ta EMA tarafından değerlendirme sürecinde girdi ancak Sinovac’ın Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşması olmadığı ve herhangi bir izin talebinin kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi. 15 Haziran’da kullanılmaya başlaması öngörülen aşı pasaportunun zorunluluğu hakkında kesin bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi
Dünya

Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi

Arap koalisyonu, Yemen'de Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampası imha edildiğini açıkladı.
Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var
Ekonomi

Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.
yeniakit.com.tr’ye konuşan Dr. Barış Adıbelli: 100 tane Mısır’ı bir araya getirseniz İsrail için bir Türkiye etmez
Gündem

yeniakit.com.tr’ye konuşan Dr. Barış Adıbelli: 100 tane Mısır’ı bir araya getirseniz İsrail için bir Türkiye etmez

Türkiye ve İsrail arasındaki yeni adımları yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay