Aşı önceliğini kaldırdılar: Herkes sıraya girip aşı olabilecek

Almanya’da koronavirüse karşı aşı önceliği sıralaması yürürlükten kaldırıldı. Ancak, buna rağmen her isteyen hemen aşı olamayacak. Aşı olmak için randevu sırasına girilecek. Bazı eyaletlerde aşı merkezlerinde öncelik sıralaması devam ederken, sırası gelmeyenlere de aşı vurulabilecek. Aile hekimleri ise risk gruplarına göre aşı önceliklerine bakmadan aşı yapabilecek.

Aşı sırası önceliğinin kalkması ile 12 yaş üzerindeki herkes aşı olmak için müracaatta bulunabilecek. Ancak aile hekimleri ile aşı merkezlerinde yeteri kadar aşı bulunmadığı belirtilen Almanya’da bazı eyaletler öncelik sıralamasına devam edecek.

Şu sıralarda daha çok ikinci aşılamaya öncelik verilen Almanya’da Schleswig-Holstein, Saarland, Hamburg ve Bayern eyaletlerindeki aşı merkezlerinde risk gruplarının öncelikli olarak aşılanması devam edecek.

Diğer eyaletlerde ise aşı önceliği sıralaması tamamen kalktı. Ancak, yine de randevu için sıraya girilmesi gerekiyor.