'Aşı ölümleri azaltacak' Zatürre bu yıl çok daha ölümcül hale geldi!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, 2019'da yaklaşık 672 bini çocuk olmak üzere 2.5 milyon kişinin zatürreye bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini belirterek, "Kovid-19'a bağlı ölümlerin bu sayıya yılda 1.9 milyon kişiyi ekleyebileceği düşünülüyor. Bu pnömoniye bağlı ölümlerin önceki yıllara göre yüzde 75 artışına denk geliyor ki çok ciddi ve ölümcül bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" dedi.
Kömürcüoğlu, maske, sosyal mesafe ve kalabalık ortamlardan kaçınılmasının çok önemli olduğunu belirterek “Özellikle çocuklar ve riskli gruplara, zatürreye karşı pnömokok ve grip aşısı yapılmalı. Aşılama ölümleri azaltırken, direnç düşüklüğünü de önleyecektir" uyarısı yaptı.