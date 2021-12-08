'Aşı olsam böyle olmazdım' Aşı karşıtlarına inanıp çöktüm, siz inanmayın

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hüseyin Songur, “Zaten astım hastasıyım, koronavirüs yüzünden tamamen çöktüm. Nefes alamıyorum. Aşı yaptırmış olsaydım böyle olmazdı. O zaman 'Aşı nesli tüketiyor, bilmem aşı şöyle yapıyor, falan filan...' Sosyal medyadan görüyordum. Keşke bu safsatalara inanmasaydım. Kimse inanmasın” dedi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Halit Binici de “Aşı olmayanların bu hastalığı daha ağır geçirdiği, aşısızların yoğun bakıma yatışlarının daha fazla olduğunu ve entübe sayılarının daha yüksek olduğunu kimse unutmasın” uyarısını yaptı.