Aşı olmayanlardan PCR testi mi istenecek? PCR testi aşı yaptırmayanlara zorunlu mu?
PCR testi, koronavirüs teşhisinde kullanılan bir testtir. Sağlık Bakanı Koca, yan yana oturulması gereken yerlerde aşı olmayan kişilerden PCR testi istenebileceğini söyledi. Koca’nın açıklamasından sonra vatandaşlar, PCR testi aşı yaptırmayanlara zorunlu mu? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Aşı olmayanlardan PCR testi mi istenecek? PCR testi aşı yaptırmayanlara zorunlu mu?
Türkiye’de aşılama uygulaması hızla devam ediyor. Aşılama uygulaması devam ettiği halde vaka sayıları istenilen rakamlara düşmüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan yana oturulması gereken yerlerde aşı olmayan kişilerden PCR testi istenebileceğini söyledi. İşte merak edilen haberin devamı…
Aşı olmayanlardan PCR testi mi istenecek? PCR testi aşı yaptırmayanlara zorunlu mu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam gerçekleştirdiği canlı yayında aşının zorunlu hale getirilmesinden yana olmadıklarının mesajını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da PCR testiyle ilgili yakında yeni kararlar alınabileceğine işaret etti. Koca, toplumda yan yana oturulması gereken yerlerde PCR testi istenebileceğini söyledi. Aşı yaptırmayanlar için PCR testinin uygulanabileceğini belirten Bakan Koca, testin ücretsiz olacağını ve aşı olmamakta direnenlerin 2 gün arayla devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabileceklerini vurguladı.