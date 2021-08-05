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Korona Virüs Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?
Korona Virüs

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Korona vakaları son haftalarda 25 bini geçti. Haziran ayında yoğun bir şekilde aşılama yapılırken, temmuz ayıda ve ağustos ayının başlarında beklenilen aşı yoğunluğu oluşmadı. Aşıların yapılmaması nedeniyle de vaka sayılarının hızlı artışları da beraberinde getirdiği söyleniyor. Eylül ayında hem üniversitelerin hem de ortaöğretim ve liselerin açılacak olması nedeniyle aşı olmayanlara kısıtlama olur mu? Aşı olmayanların çocukları okula alınmaz mı? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı mı geliyor? soruları da sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayanlara kısıtlamama mı var? sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 08:15:00 - 2021-08-05 08:15:52
Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-Atv ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayanlara kısıtlama olur mu? sorusuna cevap verdi. "Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Zorlamadan yana değilim. Gönüllülük esasına göre bu süreci işletmenin neticesi hayırlı olacaktır" dedi.

Turkovac aşısıyla ilgili son durumu paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "En kısa sürede Turkovac aşımız için acil kullanım onayı almayı ve yurt çapında bununla yaygın aşılamaya geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Aşılamada son durum ne?

05 Ağustos 2021, Perşembe saat 08:12 itibariyle aşıda son durum şöyle:

Toplam Yapılan Aşı Sayısı 74.349.562

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 41.312.347

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 27.839.934

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