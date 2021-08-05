Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Korona vakaları son haftalarda 25 bini geçti. Haziran ayında yoğun bir şekilde aşılama yapılırken, temmuz ayıda ve ağustos ayının başlarında beklenilen aşı yoğunluğu oluşmadı. Aşıların yapılmaması nedeniyle de vaka sayılarının hızlı artışları da beraberinde getirdiği söyleniyor. Eylül ayında hem üniversitelerin hem de ortaöğretim ve liselerin açılacak olması nedeniyle aşı olmayanlara kısıtlama olur mu? Aşı olmayanların çocukları okula alınmaz mı? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı mı geliyor? soruları da sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayanlara kısıtlamama mı var? sorusuna cevap verdi.