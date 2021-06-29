Aşı olmayanlar için kısıtlama mı gelecek? Aşı olmayanlar için hangi yaptırımlar uygulanacak?
Türkiye'de aşı seferberliği büyük bir hızla sürüyor. Aşı randevularını alıp aşı sırasına giren milyonlarca vatandaşın yanı sıra aşı olmayı güvenli bulmayarak aşı olmak istemeyen vatandaşlar da bulunuyor. Aşı olmak istemeyen kişiler kendilerine bir yaptırım, kısıtlama kararı uygulanıp uygulanmayacağını merak ederken Van Valisi Mehmet Emin Bilmez 'den aşı olmayanlarla ilgili açıklama geldi. Peki, Aşı olmayanlar için kısıtlama mı gelecek? Aşı olmayanlar için hangi yaptırımlar uygulanacak?
Van Valisi Bilmez, kentin yüzde 35 aşı oranıyla Türkiye'de 71’inci sırada yer aldığını belirterek aşı olmamış kişilerle ilgili açıklamada bulundu. Bilmez'in açıklamaları ile aşı olmayan kişilere kısıtlama mı uygulanacak sorusu da yanıt buldu.
Aşı olmayanlar için kısıtlama mı gelecek?
Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama devam ederken Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Vali Bilmez, aşı olmayanlara bazı kısıtlamaların gelebileceğini söyledi.
Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama devam ediyor. 50 milyona yakın aşı yapılırken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Vali Bilmez, “Bir süre sonra aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir” dedi.
Bilmez, “Aşı sıralamasında Türkiye’de ilk beşe girmemiz gerekiyor. Aşılamada başarı sağlayamazsak bazı kısıtlamalara gidebiliriz. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir. Vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için şimdiden aşılarını yaptırmaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı.