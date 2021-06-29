Aşı olmayanlar için kısıtlama mı gelecek? Aşı olmayanlar için hangi yaptırımlar uygulanacak?

Türkiye'de aşı seferberliği büyük bir hızla sürüyor. Aşı randevularını alıp aşı sırasına giren milyonlarca vatandaşın yanı sıra aşı olmayı güvenli bulmayarak aşı olmak istemeyen vatandaşlar da bulunuyor. Aşı olmak istemeyen kişiler kendilerine bir yaptırım, kısıtlama kararı uygulanıp uygulanmayacağını merak ederken Van Valisi Mehmet Emin Bilmez 'den aşı olmayanlarla ilgili açıklama geldi. Peki, Aşı olmayanlar için kısıtlama mı gelecek? Aşı olmayanlar için hangi yaptırımlar uygulanacak?