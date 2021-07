Aşı olmayan vatandaşlara "vahşi hayvan" benzetmesi yapan Sabah yazarı Yüksel Aytuğ'a sosyal medyada büyük tepki!

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, aşı olmayanlara yönelik tepki çeken bir yazı yazdı. Vatandaşlara yönelik "vahşi hayvan" benzetmesi yapan Aytuğ, 'Aşıyı reddedene uzaktan iğne atılsın' başlıklı köşe yazısında, "Bana kalsa, tıpkı vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle aşılanmalarını sağlardım ya, neyse." diye yazdı.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, sözlerinin başında Kovid-19 aşısına mesafeli yaklaşan ve olmak istemeyen vatandaşları "aşı karşıtı" olarak tanımlayarak "İşin en üzücü tarafı da, aşıyı reddedenlerin cahil değil, okumuş yazmış, nispeten entelektüel kesimden çıkması. Çoğunun bu karşıtlığı bilimsel bir temele dayanmıyor. Biraz sıra dışı, farklı görünme sevdası, çokça da anarşik bir ruh yapısının ürünü" dedi.

Konunun ciddi olduğunu ve toplumsal bağışıklık için şimdilik aşıdan başka bir seçeneğin bulunmadığını söyleyen Aytuğ, "Neymiş efendim, aşıyla vücudumuza çip yerleştirip bizi izleyecek hatta yöneteceklermiş. Yahu zaten an be an izlenmiyor musunuz?" diye yazdı. Aytuğ, şöyle devam etti:

"Sıradan bir şehir insanı günde 500 kez güvenlik kameralarının kadrajına giriyor. Bilgisayarda bir ürüne tıklıyorsunuz, ondan sonra internete her girişinizde o ürün ve türevleri karşınıza dikiliyor. Telefonda arkadaşınıza yeni bir araba alacağınızdan söz ediyorsunuz, ardından telefonunuza bankaların otomobil kredileri düşmeye başlıyor. Yani zaten takiptesiniz. Size kimsenin çip filan zerketmesine gerek yok. Rahat olun... (!)

'Kimse alınıp, gücenmesin'

Ben aşı karşıtlığını 'açıkça hayatıma kast edilmesi' olarak yorumluyorum. Bu nedenle biraz sonra yazacaklarıma kimse alınıp, gücenmesin.

- Aşı karşıtları, kapalı alanlara sokulmasın, toplu ulaşım kullanamasın. Eğer halkla yüz yüze iletişim kurdukları bir meslekleri varsa, çalışma izinleri, ehliyetleri, ruhsatları iptal edilsin. (Şahsen ben aşı karşıtı bir spor hocasıyla çalışmak istemem ya da çocuğumu aşı karşıtı bir öğretmene teslim edemem)

- Aşı karşıtlarının seyahat özgürlükleri de kısıtlansın. Hepsi 'potansiyel virüs yayıcı' kabul edilsin.

- Aşı karşıtları virüs kaparlarsa, tedavileri bedava değil, ücretli olsun. Bir aşı karşıtının başkalarına virüs bulaştırdığı tespit edilirse 'Cinayete teşebbüsten' yargılansın.

- Aşı karşıtları özel işaret ya da simgeler (bileklik gibi) taşımak zorunda bırakılsınlar ki, insanların onlardan uzak durması mümkün olabilsin.

Bana kalsa, tıpkı vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle aşılanmalarını sağlardım ya, neyse."

Sosyal medyada büyük tepki çekti

Aytuğ'un bu yazısı, sosyal medyada tepki çekti. Twitter'da 'Haddini bil hadsiz Yüksel Aytuğ' etiketi, kısa sürede 1. sıradan Trend Topic (TT) listesine girdi.

İşte bu yazıdaki düşünceleri "faşistlik" olarak tanımlayan vatandaşların Yüksel Aytuğ'a gösterdiği o tepkilerden bazıları;