Aşı olmayacağını ve tereddütlerini açıklamıştı... Diş hekiminin meslekten men edilmesine büyük tepki!
Sosyal medyada henüz ruhsat almamış koronavirüs aşılarına yönelik tereddütlerini ve bu nedenle de aşı olmayacağını açıklayan Diş Hekimi Mahmut Demirkan, Ankara Dişhekimleri Odası tarafından 5 ay meslekten men edildi.
yeniakit.com.tr
Ankara'da görev yapan Diş Hekimi Mahmut Demirkan, sosyal medya hesabından aşı olmayacağını açıklamış ve henüz ruhsat almamış olan aşı hakkında tereddütlerini dile getirmişti.
Paylaşımlarla ilgili Ankara Dişhekimleri Odası, soruşturma başlatmış ve jet bir hızda Diş Hekimi Mahmut Demirkan hakkında 5 ay süreyle diş hekimliği mesleğinden men etmişti.
Vatandaşlardan büyük tepki
Ankara Dişhekimleri Odası'nın aldığı karar, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
Sosyal medya hesaplarından Ankara Dişhekimleri Odası'na sert tepki gösteren vatandaşlar, "Vatandaşları köpek gibi aşılayacağız" diyenlerden hesap sorulmadığını belirterek kararın bilimsel ve adil olmadığını ifade etti.
Vatandaşların tepkilerini yazdıkların "#DOKTORMAHMUTUYEDİRMEYİZ" etiketi, Twitter'da Türkiye gündemine birinci sıradan girdi.
İşte vatandaşların o tepkilerinden bazıları:
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