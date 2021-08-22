'‘Aşı olmayacağım', 'Maske takmayacağım', Salgın tedbirlerine riayet etmeyeceğim! Öyleyse!..'

Covit- 19 salgını dünya gündemine düştüğü günden itibaren özellikle muhafazakar kesimde salgın tedbirlerine uymamak için bir eğilim kazandı. Sol kesim ise sadece iktidara muhalefet olsun ve işi zorlaşsın,bocalasın, tökezlesin diye tedbirlere karşı çıkıyordu. Muhafazakar kesimin itirazı haklı gibiydi. Çünkü bunlar bir komplo teorisinin sonucuydu. Bizi ölümle korkutup, ilaca mahkum etmekti. Büyük ölçüde benim de şahsi görüşüm bu yöndeydi. Fakat; öğrendiğimiz bir şey vardı: Doktor ve ilaçların başlı başına hiçbir etkisi yoktu. Şifayı verecek olan ancak CENAB-I ALLAH’dı. CENAB-I ALLAH bizim sebeplere tevessül etmemizi istiyordu. Sebeplere tevessül etmeden “VER ALLAH’ım” demekle vermiyordu. Onun için hükümet mahiyeti bilinmeyen bir virüse karşı bilinen yöntemlerle mücadele ediyordu. Hükümet açısından bunu böyle değerlendirmek lazım. Üstelik tedbirler azıcık gevşetildiğinde salgın vakalarının ve ölümlerin zirve yaptığı görüldüğü halde salgın tedbirlerine uymamakta ısrar edenlerin hareketlerini -bir zamanlar il temsilciliğini yaptığım bir gazetenin bugünkü saçmalıkları kadar- saçma bulduğumu üzülerek söylemek zorundayım.



Komplo teorilerini servis eden tabii ki batı, özellikle ABD. Bu ülkenin ençok servis ettiği teorilerden en önemlileriden biri yeni icat ettiği silahlar üzerinden oluyordu. “Ya bu silahlar terör örgütlerinin eline geçerse!” Adı geçen zalim devlet binlerce TIR’lık silahı burnumuzun dibindeki-Suriye ve Irak’ın kuzeyinde konuşlandırdığı PKK’ya kendisi gönderiyor.



Öyleyse: “Terörle de mücadele etmeyelim!” mi? Hükümet, salgınla ilgili hiçbir tedbir almasaydı -hükümet hiç tedbir almadı - diye eleştirilmiyecek miydi?



Yoksa bu gayret -bir yazarın dediği gibi - örtülü bir ERDOĞAN düşmanlığı mı?