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Korona Virüs Aşı olmamıştı... İki varyant aynı anda bulaştı!
Korona Virüs

Aşı olmamıştı... İki varyant aynı anda bulaştı!

Belçika'da aşı olmayan bir kadına hem Alfa hem de Beta varyantı aynı anda bulaştı. Hastanede tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 09:56:00 - 2021-07-11 09:56:46
Aşı olmamıştı... İki varyant aynı anda bulaştı!

Dünya çapında 4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsü mutasyona uğramış türleriyle de ölüm saçmaya devam ediyor… Sıkı önlemler alarak normalleşme sürecine tekrar başlayan Belçika’da bilim insanları, aşı olmayan 90 yaşındaki bir kadına geçen aylarda hem Alfa hem de Beta varyantının bulaştığını duyurdu.

Yetkililer aşı olmayan kadının Mart ayında Aalst’ta tedavi altına alındığını açıklarken, “Oksijen seviyesi başta iyiydi. Fakat sağlık durumu çok kısa bir sürede kötüleşti ve 5 gün içinde yaşamını yitirdi. Her iki varyantın da bulaşması düşük ihtimalli bir olaydı fakat bu durum üzerine çok düşünmediğimizi gözler önüne seriyor” ifadesini kullandı.

"Bu olay gözardı ediliyor"

OLV Hastanesi’nde görevli moleküler biyolog Anne Vankeerberghen, “O dönemde Belçika’da her iki varyant da yaygındı. Dolayısıyla 90 yaşındaki hastada hem Alfa hem de Beta varyantı bulundu. Muhtemelen iki farklı kişiden farklı virüsleri alarak hastalandı. Maalesef nasıl hastalandığını ya da kimlerden bulaştığını bilmiyoruz” dedi. Vankeerberghen, hastalığın ilerlemesinin arkasındaki sebebin iki farklı varyant olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Belçikalı bilim insanı bu vakayı Avrupa Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi’nde sunduğunu açıklarken, “Buna benzer yayınlanmış bir vaka yok. Bu olay muhtemelen göz ardı ediliyor” dedi. Vankeerberghen, PCR testi yapılmasının öneminin de altını çizdi.

İngiliz The Guardian gazetesi, Ocak ayında Brezilya’da iki kişide aynı anda farklı varyantlar tespit edildiğini hatırlatırken, gazeteye konuşan Warwick Üniversitesi’nde görevli moleküler onkoloji profesörü Lawrence Young, “Bir kişiye iki varyantın da bulaşması şaşırtıcı değil. Bu araştırma iki varyantın aynı anda bulaşıp bulaşmamasının yaygın olup olmadığı üzerine yeni araştırmalar yapılması gerektiğini gösteriyor. Covid-19 aşılarının etkisini azaltıp azaltmadığına bakmak lazım” ifadesini kullandı.

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