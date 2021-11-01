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Korona Virüs Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona bulaştırdı! Kendisi öldü kızı entübe
Korona Virüs

Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona bulaştırdı! Kendisi öldü kızı entübe

Rusya'da aşı olmak istemeyen bir kadın, korona hastası yakınına yaptığı ziyarette kasıtlı olarak virüs kaptı. Virüsü evdeki kocası ve kızlarına da bulaştıran kadın, birkaç gün sonra solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Kadın hayatını kaybederken, küçük kızı ise entübe edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 11:22:00 -
Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona bulaştırdı! Kendisi öldü kızı entübe

Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana 40 bin 993 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, toplam vaka sayısı 8 milyon 513 bin 790 olarak kayıtlara geçti. Ülkede son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı 1158 artarak 238 bin 538'e, iyileşenlerin sayısı 27 bin 115 artışla 7 milyon 358 bin 539'a yükseldi.

Tedbirler sıkılaştırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Ekim'de ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti. Diğer yandan ülkenin bölgelerinde salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınmıştı. Durumu kötüleşen bölgelerde, kalabalık mekanlara, restoran ve kafelere girişlerde Kovid-19 aşısı olanlara verilen barkod uygulaması (QR kod) devreye sokulmuştu.

Kasıtlı olarak virüs kaptı

Hükümet rekor kıran vaka ve vefat sayılarının önüne geçmek isterken ülkede korku salan başka bir gerçek ortaya çıktı. Aşı karşıtı pek çok insanın, virüsü bilerek kapıp hastalığı hafif geçirmeyi umduğu öğrenildi. Moskova'da yaşayan bir kadının sırf aşı olmamak için virüsü hafif geçiren bir akrabasını ziyarete gittiği ve kasıtlı olarak kendisine virüs bulaştırdığı ortaya çıktı.

Kendisi öldü, kızı entübe edildi

Hiçbir tebdir almayan kadın eve dönüp kocasına ve kızlarına da virüs bulaştırdı. Ailenin virüsü hafif atlayamayan 9 yaşındaki küçük kızı entübe edildi. Virüsü bile isteye kapan kadın ise kızından sadece birkaç gün sonra korona nedeniyle hayatını kaybetti.

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Yorumlar

Ömer FD

İnsanları zorlarmanın acı tablosu, aşı olmaya zorlanmasaydı böyle bir teşebbüse kalkışmayacaktı. Aşı için dayatmalar hemen son bulmalı!
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Metin Uyulan

Dünyanın zenginleri Dünyanın pek çok yetinde Corona Partileri düzenliyorlar ne ölen var nede CoVid olan ..
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