Aşı olanların neden Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı

Tüm dünya iki senedir koronavirüs salgınıyla mücadele ederken birçok ülkede aşılamalar hızla devam ediyor. Fakat aşılamalara rağmen Covid-19'a yakalananlar oldukça aşı karşıtlarında şüpheler daha da artmaya başladı. İsrail, bu konuyu araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar, The New England Journal of Medicine'de yayınlandı.

Sheba Tıp Merkezi'nde bin 497 tam aşılı sağlık çalışanına ait veriler incelendi. Sağlık çalışanlarının hepsi Pfizer/BioNTech aşısıyla aşılandı. Sonuçlarda 39 sağlık çalışanının aşılı olmasına rağmen koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Hafif atlatıyorlar

Bilim insanları, birçoğunun semptomlarının hafif olduğunu, hiçbirinin hastaneye kaldırılması gerekmediğini açıkladı. Ayrıca vakalarda en yaygın görülen belirtilerin solunum tıkanıklığı, kas ağrıları, koku veya tat kaybı olduğu belirtildi. Vakaların çoğunda ise ateş meydana gelmedi. Bazılarında uzun süreli koku kaybı, inatçı öksürük, halsizlik ve yorgunluk gibi uzun süreli Covid-19 belirtileri görüldü. Çalışmaya katılan vakaların, yaş ortalamasının ise 42 olduğu kaydedildi.

Aşı oldukları halde antikor oranı düşük

Çalışma kapsamında 39 vakadan 22'sine Covid-19 teşhisinden önce antikor testi yapıldı. Aşı olmasına rağmen koronaya yakalananların kan dolaşımında dolaşan antikor düzeylerinin sürekli olarak daha düşük olduğunu gösterdi.

Yüksek düzeyde antikora sahip olanlar ise daha fazla koruma ve daha düşük enfeksiyon oranı ile ilişkilendirildi.