Aşı olanlar, Kovid-19’u grip gibi hafif atlatıyor

Göksel Çağlav Ankara

Dünyada en gelişmiş ülkeler bile koronavirüs aşısı bulmakta zorlanırken, aşı tedarikini artıran ve yerli aşıda son aşamaya gelen ülkemiz, 35 milyon doz aşı yaparak vaka ve ölüm rakamlarını düşürmeye devam ediyor. Bilim insanları da aşı karşıtlarına karşı aşının faydalarını anlatarak insan ve toplum sağlığının önemine dikkat çekmeye çalışıyor.

Akit’e konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan kişilerin hiç vakit geçirmeden aşılarını olması gerektiğini belirterek “Son kapanma ile birlikte vaka sayısı beklemediğimiz düzeyde azaldı. Bir daha vakalar artar mi? Bunun cevabını önümüzdeki aylarda yaşayıp göreceğiz. Şu an günlük 800 bine yaklaşan aşılama sayımızla iyiye doğru gidiyoruz. Evet aşı bizi hastalıktan yüzde 100 korumayacak. Aşı olduğu halde virüs kapan hastalarımız olacak. Ama aşı bu hastalığı büyük oranda önleyecek ya da hastalığı hayati tehlikemiz olmadan, basit bir grip veya zatürre gibi atlatmamızı sağlayacak. Yapılan araştırmalarda, aşılama sonrası hem vakalarda hem de ölümlerde belirgin azalma saptandı. Şu anda 70 yaşındaki teyzemiz 2 doz aşısını olmasına rağmen hastalığa yakalandı ve tomografisine bakarsanız akciğerinde tutulma da var. Aşı öncesi bu yaştaki teyzemiz yoğun bakıma düşüp ağır bir hastalıkla hayati tehlike geçirecekken şu anda evinde hafif bir şekilde hastalığı geçiriyor” dedi.

