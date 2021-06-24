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Korona Virüs Aşı olanlar dikkat! Kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı
Korona Virüs

Aşı olanlar dikkat! Kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı

ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran 30 yaş ve altı yetişkinlerde kalp iltihaplanmasına rastlandığı açıklandı. Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı ve ikinci dozdan sonra göğüs ağrısı olarak görüldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 07:44:00 - 2021-06-24 09:05:04
Aşı olanlar dikkat! Kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.

Vakalar aşıyı takiben ortaya çıktı

Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı.Lee, CDC yetkililerinin, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve uzun vadeli bir sorun olup olmadığını tam olarak anlamak için daha fazla veri toplamaya çalıştıklarını söyledi.

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Yorumlar

Şehzade

Yahu ondan sonra da gel aşı yaptır. Nasıl güveneyim ben.
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Vatandaş

Biraz daha gayret Corona yalanı ile değilse de aşı ile bu işi başaracaksınız hadi bakalım...vurun vurun öldürün...
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