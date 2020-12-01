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Korona Virüs Aşı olan koronaya yakalanır mı?
Korona Virüs

Aşı olan koronaya yakalanır mı?

Koronavirüs aşısı olan hasta olur mu? |Dünyanın dört bir yanında koronavirüs aşı çalışmaları sürüyor. Ülkemizde de 16 ayrı koronavirüs aşı çalışması yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda aralık ayında sağlık çalışanlarının Çin’den gelecek olan aşıyla aşılanmaya başlayacağını belirtti. Vatandaşlar ise aşı olunduktan sonra hasta olma ihtimallerinin olup olmadığını mera ediyor. Koronavirüs aşısı kesin korur mu? | Koronavirüs aşısı olunca hasta olunmuyor mu? | Aşı olan koronavirüse yakalanır mı? | Koronavirüs aşıları güvenli mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:28:00 -
Aşı olan koronaya yakalanır mı?

Aşı olan korona olmayacak mı? | Dünyanın dört bir yanında aşı çalışmaları sürüyor. Ülkemizde Çin’in aşısı aralık ayında sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlayacak. Çin’den gelen 50 milyon tozluk ilk parti aşının sağlık çalışanlarının yanı sıra hastalığa yakalanma riski yüksek gruplara uygulanması bekleniyor. Ocak ayından sonra ise Pfizer ve BioNTech’in aşısının da uygulanabileceği konuşuluyor. Nisan ayında ise ülkemizde yerli aşının devreye gireceği tahmin ediliyor. Ayrıca vatandaşlar koronavirüs aşısına ücret ödemeyecek. Aşı umutla beklenirken aşılananların hasta olup olmayacağı merak konusu.

Aşı olan koronaya yakalanır mı?

Uzmanlar koronavirüs aşılarının hızla geliştirilmiş olmasından endişe duyulmaması gerektiğini, bilim insanlarının Kovid-19’a sebep olan diğer koronavirüslere karşı yıllardır çalışma sürdürdüğünü belirtiyor. Aşı karşıtlığı yapılmadan aşılanmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar yine de aşının uzun vadede ne kadar koruyucu olduğunun bilinmediğinin bu sebeple de salgın kontrol altına alınana kadar maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Geliştirilen aşılardan biri de  Sputnik V oldu. Rusya'da geliştirilen söz konusu aşının etkinliğinin yüzde 92 olduğu daha önce açıklanmıştı. Ancak aşının birinci dozunu alan 20 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Euronews’te yer alan habere göre aşı olan bazı kişilerin hastalandığı ortaya çıktı.

Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov’da enstitüsü direktörü olan Vadim Tarasov, “Bu kişilerin aşılandıktan sonra Covid olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı” dedi.

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