Aşı olan bilim kurulu üyesi yan etkisini açıkladı

Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci an itibariyle başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, koronavirüs aşısına onay verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte ilk doz aşıyı oldu. Aşı olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, aşı deneyimini ve neler yaşadığını A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları:

Öncelikle aşı salgında en önemli silahlarımızdan birisi salgınla mücadelede hayırlı olsun ülkemize. Şu anda tüm dünyada da aşılama devam ediyor. İnşallah bu salgının bitirilmesinde çok önemli rolü olacak.

Sıramız gelince aşımızı olduk. Ben şu anda aşı yerimde çok minimal bir ağrı dışında herhangi bir yan etki hissetmedim. O da çok hafif bir ağrı dokununca hissedebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntım olmadı benim şu ana kadar. Diğer arkadaşlardan da herhangi bir yan etki duymadım. Zaten bu aşıların güvenliği konusunda herhangi bir tereddütümüz yok aynı şekilde etkinliği konusunda da aynı şeyi söylemek isterim.

Aşılar arasında bir tercih yapma durumunda değiliz. Hangi aşı varsa devletin bize ücretsiz temin ettiği hangi aşı varsa o aşıyı olacağız.