Asi Nehri’ne atlayan kadının cesedine ulaşıldı Hatay’da Asi Nehri’ne atlayarak intihar eden kadının cesedi Samandağ sahilinde bulundu.

Hatay’da Asi Nehri’ne atlayarak intihar eden kadının cesedi Samandağ sahilinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 10 Nisan gecesi 01.45 sularında Antakya ilçesinde bulunan Asi Nehri Kavaslı Köprüsü üzerinde intihar eden 25 yaşındaki Emine D.’nin cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı. Samandağ sahili Çevlik mevkiinde kıyıya vuran cesedin yapılan otopsi ve incelemelerin ardından Emine D.’ye ait olduğu belirlendi.

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