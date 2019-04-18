Asi Nehri’ne atlayan kadının cesedine ulaşıldı
Hatay’da Asi Nehri’ne atlayarak intihar eden kadının cesedi Samandağ sahilinde bulundu.18 Nisan 2019 Perşembe 18:16
Hatay’da Asi Nehri’ne atlayarak intihar eden kadının cesedi Samandağ sahilinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 10 Nisan gecesi 01.45 sularında Antakya ilçesinde bulunan Asi Nehri Kavaslı Köprüsü üzerinde intihar eden 25 yaşındaki Emine D.’nin cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı. Samandağ sahili Çevlik mevkiinde kıyıya vuran cesedin yapılan otopsi ve incelemelerin ardından Emine D.’ye ait olduğu belirlendi.
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