Aşı milli bir mesele oldu. Corona salgınını bitirmek için aşılanmamız lazım gelmekte. Eğer böyle giderse zannımca başkaca bir yol da yok gibi.



Sağlık Bakanı Çin’den on bin doz aşı alındığını bildirdi .Burada şöyle bir şey var, aşı vurulması isteğe bağlı olması lazım.



İsteyenler vurulabilir istemeyenler de vurulmayabilir. Zorla herkese aşı yapılması doğru değil. Avrupa’dan aşı alınacağı bildirildi.



İsteyen Avrupa’dan alınacak aşıyı parayla vurulabilir. Aşı meselesi sanki coronadan kurtuluşumuz. Bundan dolayı herkes onu bekliyor. İnşallah çözüm olur. Maskeden ancak bu yolla kurtulabiliriz. Aksi durumda kolay maskeden kurtulamayız. Nasipse güzel günlerin gelmesi dileğiyle...