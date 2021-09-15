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Avrupa Aşı merkezi kundaklanmak istendi
Avrupa

Aşı merkezi kundaklanmak istendi

Almanya’nın Treuen kentindeki bir aşı merkezi kundaklama saldırısının hedefi oldu. Polislerin yaptığı açıklamaya göre saldırganlar salı akşamı aşı merkezine yanıcı bir sıvı içeren üç bira şişesi fırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 13:01:00 -
Aşı merkezi kundaklanmak istendi

Yangın çıkabilecek cihazlar tutuşmadığı için bir yangın çıkmadı ve yaralanma olmadı.

Yapılan açıklamalara göre polis, failleri aramak için bir helikopter ve termal görüntüleme kameraları kullandı ancak şu ana kadar saldırganlar yakalanamadı. Faillerin binanın diğer tarafında olduğu bir süre beklediklerini  ve arabayla kaçtıkları söyleniyor. Polis, suç anında Auerbach'a doğru sürmüş olduğu söylenen kırmızı bir araba arıyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre araçta üç kişi bulunuyordu.

 

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