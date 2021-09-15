Aşı merkezi kundaklanmak istendi

Yangın çıkabilecek cihazlar tutuşmadığı için bir yangın çıkmadı ve yaralanma olmadı.

Yapılan açıklamalara göre polis, failleri aramak için bir helikopter ve termal görüntüleme kameraları kullandı ancak şu ana kadar saldırganlar yakalanamadı. Faillerin binanın diğer tarafında olduğu bir süre beklediklerini ve arabayla kaçtıkları söyleniyor. Polis, suç anında Auerbach'a doğru sürmüş olduğu söylenen kırmızı bir araba arıyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre araçta üç kişi bulunuyordu.