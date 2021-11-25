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Avrupa Aşı konusunda kafaları karışık: Almanya'da tedbirlere rağmen ölenlerin sayısı 100 bini geçti!
Avrupa

Aşı konusunda kafaları karışık: Almanya'da tedbirlere rağmen ölenlerin sayısı 100 bini geçti!

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı. Ülkede yüksek aşılama oranına rağmen ölüm sayılarındaki yükseliş trendi alınan önlemlere dair kafaları karıştırdı. Almanya son olarak mevcut aşılardan çok daha etkili olduğunu iddia ettiği 'süper aşı'nın test aşamasında açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 12:31:00 -
Aşı konusunda kafaları karışık: Almanya'da tedbirlere rağmen ölenlerin sayısı 100 bini geçti!

Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 351 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 100 bin 119'a çıktı. Ülkede son 24 saatte tespit edilen 75 bin 991 vaka ile bugüne kadarki "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 573 bin 756'ya yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 729 bin 200'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 419,7 olarak belirlendi. Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 4 bin 70 hastanın bulunduğu, bunlardan 2 bin 124'ünün entübe edildiği belirtildi.

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