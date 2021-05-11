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Korona Virüs Aşı kartı nereden alınacak? Korona aşı kartı nereden alınır?
Korona Virüs

Aşı kartı nereden alınacak? Korona aşı kartı nereden alınır?

Aşı kartını kim nereden veriyor? Korona aşı kartı nereden alınacak? 14 Ocak’tan itibaren sağlık çalışanlarından başlanılmak üzere korona aşısı uygulanmaya başlandı. Korona aşısına ulaşmak için adeta aşı savaşlarının yaşandığı bilinirken Türkiye, aşı tedariği konusunda iyi durumda. 11 Mayıs 2021 Salı 10:43 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 25.196.199 olurken, Sağlık Bakanlığından da son dakika aşı kartı açıklaması geldi. Peki korona aşısı olanlar aşı kartını nereden alacak? Aşı kartı zorulu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 10:51:00 - 2021-05-11 10:54:29
Aşı kartı nereden alınacak? Korona aşı kartı nereden alınır?

Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Bu illerden 10'unda aşının en az birinci dozunu yaptıranların oranı yüzde 25'i geçti. Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran'da teslim edilen BioNTech aşısı miktarının 30 milyon dozu geçeceğini aktardı. Bakan Koca daha önce 100 milyon doz Sinovac aşısının beklendiğini söylemiş, sonra da Sinovac'ın Nisan sonuna kadar verdiği 100 milyon doz aşı sözünü tutamadığını açıklamıştı. Önümüzdeki altı ayda 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için sözleşme imzalandığını da belirten Koca, Mayıs ayında başlayacak sevkiyatın ardından teknoloji transferi ve Türkiye'de üretim konusunda da anlaşmaya varıldığını söyledi.

Aşı kartı nereden alınacak?

Sağlık Bakanlığı daha önce hayata geçirdiği uygulamada, iki doz aş olmuş kişilere e-Nabız üzerinden 'koronavirüs aşı kartı' oluşturma imkanı vermişti ve bu kartın 'aşı pasaportu' olarak kullanılabileceğini belirtmişti.

'Aşı pasaportu' uygulamasıyla ilgili çalışmalar sürerken, Sağlık Bakanlığı'ndan da yeni bir hamle geldi. Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre 'aşı kartı' artık Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden de alınacak. Bu kapsamda iki doz aşı olan kişiler uygulamaya girerek aşı kimlik kartı oluşturabilecek.

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