Aşı karşıtlığı dünyada artıyor: Korona aşısını cazip hale getirmek için Almanya’da para ödülü verilmesi tartışılıyor

Almanya’da aşıya olan ilginin azalması üzerine aşıyı cazip hale getirebilmek için para bile verilebileceği söylendi.

Almanya’da aşılamaya olan ilginin giderek azalması üzerine aşılamayı yeniden cazip hale getirmek için farklı yöntemler gündeme geliyor. Alman İşverenler Birliği (BDA) Başkanı Rainer Dulger, aşılamayı yeniden cazip hale getirmek için aşı yaptıranların ödüllendirilebileceğini belirtti. Dulger gerekirse para bile verilebileceğini söyledi.

Bayern Münih maçına bilet

Dulger, aşıya ilgiyi artırmak için prim yönteminin ideal bir uygulama olabileceğini belirtirken, “Bu prim bölgesel farklılık arz edebilir. Bazıları için Bayern Münih maçına bilet ilgi çekici olabilir. O zaman stadyumun yarısı aşı yaptırabilir. Ama aynı şekilde para verilmesini de düşünebiliriz. Çünkü, normalleşmeye dönmek için yapılacak her şey doğrudur” dedi. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da aşı yaptıranlara 50 euro prim ödenmesini önermişti.