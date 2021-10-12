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Korona Virüs Aşı karşıtlarının tutunduğu dal kırıldı! Açık açık özür dilediler
Korona Virüs

Aşı karşıtlarının tutunduğu dal kırıldı! Açık açık özür dilediler

Koronavirüs aşısına karşı çıkanlar, Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsündeki bir araştırmayı kanıt olarak gösteriyorlardı. Söz konusu araştırmayı yapanlar, hatalı sonuçlar nedeniyle özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 07:35:00 - 2021-10-12 07:36:23
Aşı karşıtlarının tutunduğu dal kırıldı! Açık açık özür dilediler

Kanada’daki Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsündeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve ilk defa MedRxiv’de yayımlanan çalışmada Covid-19 aşılarının kalp iltihabına sebep olduğu söylendi. Ancak yanlış bir hesaplamanın kalp rahatsızlığı riskini abarttığının belirlenmesi üzerine çalışma, üniversite tarafından geri çekildi.

Covid-19 aşısının kullanım için güvenli olmadığı fikrini desteklemek için aşı karşıtlarınca yaygın olarak kullanılan çalışma ile ilgili üniversite özür yayınladı. Çalışmada koronavirüs aşısı yapılan bin kişiden birinin miyokardit olabileceği belirtiliyordu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi aşı yaptırmanın önemini vurgulamayı sürdürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Yorumlar

FAKIR MENDEBUR

Lan bırakın, ortalık kalp krizinden geçilmiyor... ahirette bu insanlarin hesabını nasıl verecek bu bakan ve sorumlular.
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