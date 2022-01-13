Aşı karşıtları meclis binasını bastı!
Avustralya polisi parlamento binasına girmeye çalışan bazı protestocuları gözaltına aldı. Yetkililer protestoların, 30 Aralık'ta Avustralya Demokrasi Müzesi binasını ateşe veren aynı gruba mensup aşı karşıtları tarafından düzenlendiğini söyledi.
Avustralya'nın başkenti Canberra'da, aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi. Parlamento binası önünde toplanan kalabalığına dağıtmak isteyen polis, biber gazı kullandı. Polis, Parlamento binasına girmeyen çalışan biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer protestoların, 30 Aralık'ta Avustralya Demokrasi Müzesi binasını ateşe veren aynı gruba mensup aşı karşıtları tarafından düzenlendiğini söyledi.
Daha önce, tarihi ve kültürel bir alan olarak kabul edilen Avustralya Parlamentosu'nun eski binasında yangın çıkaran altı kişi gözaltına alınmıştı. Bu eylemciler, kundaklama ve mala zarar vermenin yanı sıra yaşam destek personeline saldırmak ve görev başındayken hükümet yetkililerini engellemekle suçlandı. (İLKHA)