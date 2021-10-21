Aşı karşıtları için yasal düzenleme şart

Göksel Çağlav Ankara

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüsle savaşta insanlığın elindeki en güçlü silah olan aşı karşıtlarına artık yasal düzenlemenin şart olduğunu söyledi. Akit’e yaptığı özel açıklamada, aşılarla ilgili olumsuz söylemlere bakıldığında hemen hepsinin, herhangi bir bilimsel arenada yayınlanan makalelere dayanmayan söylemler olduğunun altını çizen. Prof. Dr. Şener, “Aksine bilimsel çalışmaların hepsi milyonlarca ölümü önlediğini ve uygulandığı takdirde önlemeye devam edeceğini söylüyor. Ama halen tüm bu net sonuçlara rağmen belli çevrelerden vatandaşın aşı olma aşamasında kafasını karıştıracak söylemler gelmeye devam ediyor. Bu aşı karşıtları arasında ne yazık ki öğretim üyeleri bile var” dedi.

Hepimize zararı olacak

Aşı karşıtlarının artık toplumun kafalarını karıştırmasına izin verilmemesi gerektiğini de kaydeden Şener, şöyle devam etti: “Bilimsel gerçekler ile kurgu-teorileri ayırt etmek istemeyen bir grup; koskoca bir ülkenin aşı stratejisini, münazaraya çevirdi. Burada tartışılacak ne bilimsel ne de entelektüel bir konu yok! Sadece çürütülmüş hipotezler üzerinde bir ekolali var! Duydukları-okudukları bir görüşü, içeriğini ve nedensellik ilişkisine bakmadan başka görüşlere kulaklarını tıkayarak yüksek sesle tekrar ediyorlar! Bunu yapmaya çalışanların hepsi de aynı saldırganlığa sahip ne yazık ki, hedefte ya Sağlık Bakanı var, ya bakanlık uygulamaları var, ya da Bilim Kurulu. Buna artık bir son vermek lazım, çünkü bu tip konulara cevap vermedikçe, kendi söylemlerini haklı sanıyorlar ve aşı tereddütünü tetiklemeye devam ediyorlar! Kovid 19 aşıları yeterince koruma sağlıyor, ölümü önlüyor, aşı dışında diğer önlemlere uyum da en az aşı kadar önemli iken aşı tereddüdü oluşturulmasına müsaade edilmemeli., Buna bir son verilmeli. Çünkü bunun hepimize zararı olacak. Bugün okullar açık ise aşı sayesinde, ekonomik hayat devam ediyor ise aşı sayesinde, sokağa çıkma yasağı yoksa aşı sayesinde. Aşı karşıtlarına önlem alınması şart oldu.”