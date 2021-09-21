Aşı karşıtı işçi: Bütün işleri bırakıp önce aşı olun! Nefes almayı özledim

Ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Gemerek Devlet Hastanesine başvuran inşaat ustası Kahriman’ın testi pozitif çıktı. Kahriman, artan şikayetleri nedeniyle Sivas Numune Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.



Yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Kahriman, aşı yaptırmadığı için çok pişman olduğunu dile getirerek, "Maalesef aşı olmadım. Sosyal medyada çok çelişki vardı. O çelişkileri bir türlü kafamda gideremedim. Hangisine inanacağımı şaşırdım. Aşı olmayanlar bütün işlerini bırakıp önce aşısını olsunlar. İnsanın sesinin kesilmesi kadar, yemek yerken ikinci bir oksijene ihtiyaç duyması kadar zor bir şey var mı? Oksijeni takmazsam yemeğimi yiyemiyorum. Nefes almayı özledim” dedi.



Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Rağıp Sarıismailoğlu ise şu anda yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90’ının ya aşısız ya da tek doz aşılı olanlar olduğunu söyledi.